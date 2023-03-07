В аэропорту Нижневартовска встретили казаков, вернувшихся домой с СВО

Фото: телеграм-канал главы Нижневартовска

В аэропорту Нижневартовска сегодня, 7 марта, встретили казаков – участников специальной военной операции. На Донбассе они воевали с ноября прошлого года, а ушли туда добровольцами. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Дмитрий Кощенко.

Он отметил, что во все исторические эпохи казаки стояли на страже Отечества. И сейчас – не исключение. Глава Нижневартовска уверен, что нижневартовское казачество продолжит свято блюсти свои исконные традиции и охранять рубежи Родины.

- От имени всех горожан благодарю славных представителей городского казачества – и тех, кто вернулся из зоны СВО, и тех, кто продолжает там сражаться – за мужество и стойкость. Верим и ждём с победой - сказал Дмитрий Кощенко.