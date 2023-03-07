Жительница Сургута получила срок за незаконное открытие филиала московского колледжа Фото: Татьяна Коркина

Жительница Сургута получила срок за мошенничество и незаконное предпринимательство. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

- Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и п.«б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, с извлечением дохода в особо крупном размере) - говорится в сообщении.

Женщина знала, для осуществления образовательной деятельности требуется лицензия, но решила незаконно создать ООО «Сургутский филиал Московского колледжа № 177». А с 2017 по март 2019 она заключала с гражданами договоры на обучение. Будущим студентам она сообщала недостоверную информацию о том, что этот колледж является филиалом «Колледжа № 177» Москвы и по окончании обучения они получат дипломы государственного образца по различным специальностям.

В итоге обманутыми стали 200 человек, которые передали злоумышленнице свыше 15 млн рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению. В дальнейшем женщина организовала процесс обучения и, представляясь руководителем учебного заведения, приглашала на работу незнающих о преступных действиях преподавателей, которые за почасовую оплату проводили занятия со студентами, принимали у них зачеты и экзамены.

Студенты так и не получили дипломы.

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с осуждённой суммы ущерба, причиненного её преступными действиями - уточнили в надзорном ведомстве.

Суд наложил арест на денежные средства подсудимой на сумму свыше 3 млн рублей.