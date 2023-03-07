Сотрудники Госавтоинспекции Югры поздравили югорчанок с наступающим праздником

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В преддверии 8 марта сотрудники Госавтоинспекции Югры подготовили «Дорожный сюрприз» для югорчанок. В традиционной акции «Цветы для автоледи» принимают участие все подразделения округа.

Так, сотрудники Госавтоинспекции Нефтеюганска Мегиона, Югорска, Радужного, Кондинского и Белоярского районов вооружившись цветами и праздничными открытками, совместно с юнармейцами, общественностью останавливали автомобили, за рулем которых находились прекрасные дамы и поздравляли их с наступающим праздником. Девушки получали пожелания, тюльпаны и подарки. Вниманием не обделили и женщин-пассажиров, а также и пешеходов.

Прекрасные леди не скрывали своих улыбок и были очень благодарны за такое внимание. Улыбки и радость на женских лицах в этот день стали лучшей наградой для организаторов акции.