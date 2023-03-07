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НовостиОбщество7 марта 2023 11:17

Власти Нижневартовска рассказали, почему над городом летают военные самолеты

В администрации подтвердили, что громкий гул над Нижневартовском издают именно военные самолеты
Виктория Терина
Власти Нижневартовска рассказали, почему над городом летают военные самолеты

Власти Нижневартовска рассказали, почему над городом летают военные самолеты

Фото: Татьяна Коркина

Власти Нижневартовска рассказали, почему над городом летают военные самолеты. О том, что над городом все чаще летают самолеты, причем пролетающие с громким гулом сообщают горожане в соцсетях. Взволнованные жители говорят, что эти самолеты даже не фиксирует карта полетов.

- В воздушном пространстве над территорией Югры, в том числе Нижневартовска, проходит трасса для полета военных самолетов дальней авиации. Самолеты, которые слышат горожане, пролетают несколько ниже обычной траектории, - указано в сообщении от жителей.

Объяснить все людям решили специалисты МЦУ Нижневартовска.

- Дело в том, что в воздушном пространстве над территорией Югры, в том числе Нижневартовска, проходит трасса для полёта военных самолётов дальней авиации. Они регулярно выполняют плановые рейсы. Ситуация штатная - объяснили в телеграм-канале администрации Нижневартовска.

Слишком громкий звук от пролетающих самолетов может казаться таким из-за того, что они пролетают несколько ниже обычной траектории.