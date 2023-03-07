Власти Нижневартовска рассказали, почему над городом летают военные самолеты
Фото: Татьяна Коркина
Власти Нижневартовска рассказали, почему над городом летают военные самолеты. О том, что над городом все чаще летают самолеты, причем пролетающие с громким гулом сообщают горожане в соцсетях. Взволнованные жители говорят, что эти самолеты даже не фиксирует карта полетов.
- В воздушном пространстве над территорией Югры, в том числе Нижневартовска, проходит трасса для полета военных самолетов дальней авиации. Самолеты, которые слышат горожане, пролетают несколько ниже обычной траектории, - указано в сообщении от жителей.
Объяснить все людям решили специалисты МЦУ Нижневартовска.
- Дело в том, что в воздушном пространстве над территорией Югры, в том числе Нижневартовска, проходит трасса для полёта военных самолётов дальней авиации. Они регулярно выполняют плановые рейсы. Ситуация штатная - объяснили в телеграм-канале администрации Нижневартовска.
Слишком громкий звук от пролетающих самолетов может казаться таким из-за того, что они пролетают несколько ниже обычной траектории.