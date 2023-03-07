В Югре выявлено 90 новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 262 959 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 90 новых случаев COVID-19 в 8 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 62; Нижневартовске – 9; Ханты-Мансийске – 3; Нефтеюганске – 8; Сургутском районе – 1; Нефтеюганском районе – 3; Югорске – 2; Пыть-Яхе – 2.

На момент выявления у 89 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 диагностирована пневмония. Контакт установлен в 90 случаях. За сутки на COVID обследовано 342 человека, всего прошли обследование 3 704 893.

За весь период от COVID умерли 2 608 человек. За сутки выписались по выздоровлению 189 человек, за весь период пандемии вылечились 258 475 югорчан.