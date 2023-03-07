Больше 5 тысяч югорчан переедут в 2023 году в новое жилье Фото: Юлия Кучеренко

В 2023 году в новое жилье переселят более 5 тысяч югорчан. Об этом рассказали в телеграм-канале департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры.

- В 2023 году в Югре из домов, признанных непригодными для проживания до 1 января 2017 года, планируется переселить 5100 человек - говорится в сообщении.

Переселенцам из аварийных домов предоставят квартиры в пределах того населённого пункта, где они проживают, или с согласия этих граждан в письменной форме в границах другого муниципалитета. Людей переселяют в новые, современные, комфортные жилые комплексы.

- С начала реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019 году в регионе было расселено более 300 тыс. кв м. жилья. По программе в этом году планируется расселить аварийное жильё площадью 75,45 тыс. кв м, - сообщил директор Депстроя и ЖКК Югры Григорий Невоструев,.

В ХМАО расселение аварийного жилищного фонда проходит опережающими темпами – в прошлом году план перевыполнили почти на 115%.