В ДТП на 86 км автодороги «Сургут-Лянтор» погибла женщина

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки зарегистрировано 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 6 получили травмы. Смертельная авария произошла на 86 км автодороги «Сургут-Лянтор» в Сургутском районе.

По информации ГИБДД, 63-летний мужчина, управляя автомобилем «Peugeot», не убедился в безопасности обгона, не выбрал безопасную скорость движения и не учёл дорожно-метеорологические условия, а в результат не справился с управлением. Легковушку занесло прямиком на «Mitsubishi», под управлением 55-летнего мужчины.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В результате ДТП водитель Peugeot получил травмы, а пассажир этого же авто - 58-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям о необходимости внимательного поведения на дороге, выбора скорости в зависимости от дорожных и погодных условий, без резких ускорений, торможений и перестроений.