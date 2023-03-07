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НовостиОбщество7 марта 2023 3:37

Школьники Нягани сплели маскировочные сети для военнослужащих

Изделия будут отправлены в зону специальной военной операции
Виктория Терина
Фото: официальный telegram-канал Гуманитарного Добровольческого Корпуса

Фото: официальный telegram-канал Гуманитарного Добровольческого Корпуса

В Нягани школьники сплели маскировочные сети для военнослужащих. Об этом рассказали в официальном telegram-канале Гуманитарного Добровольческого Корпуса Югры.

- Учащиеся и преподаватели школы № 6 в рамках проекта «Шьем для своих» изготовили уже два изделия для бойцов, которые скоро будут отправлены в зону специальной военной операции - говорится в сообщении.

Отличились в помощи военнослужащим и хоккеисты ДЮСШ «Югра». На прошлой неделе ребята собрали гумпомощь военнослужащим. Юные спортсмены совместно с родителями и тренером команды решили поддержать участников специальной военной операции, собрали для них посылки с необходимыми вещами, не забыв написать письма.