В Югре 7 марта похолодает до -33 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 7 марта будет облачно с прояснениями. По западной половине ожидается небольшой снег, по восточной половине небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью -11, -16 °С, в восточных районах -5, -10 °С, в северных районах -21, -26 °С, при прояснениях похолодает до -28, -33 °С. Дне температура воздуха составит -9, -14 °С, в южных и восточных районах потеплеет до -2, -7 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -14, -16 °С. Днем будет -9, -11 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.