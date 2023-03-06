Предпринимательница из ХМАО собиралась купить больше 1,5 тысяч тюльпанов, но стала жертвой мошенников Фото: Татьяна Коркина

Предпринимательница из Советского района стала жертвой мошенников. 28-летняя женщина лишилась крупной суммы.

В преддверии Международного женского дня югорчанка решила заказать партию тюльпанов для продажи. Обратившись к одной из торговых площадок она нашла необходимого ей продавца. Они обсудили какие цветы ей нужны, сорт, условия сделки и даже составили договор купли-продажи. Предпринимательница перевела 59,2 тысяч рублей за 1 600 тюльпанов. Но продавец перестал выходить на связь и стер часть переписки с северянкой.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут причастных к совершению этого преступления.