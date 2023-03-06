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НовостиОбщество6 марта 2023 7:40

Предпринимательница из ХМАО собиралась купить больше 1,5 тысяч тюльпанов, но стала жертвой мошенников

Она лишилась денег и прибыли от продажи цветов
Виктория Терина
Предпринимательница из ХМАО собиралась купить больше 1,5 тысяч тюльпанов, но стала жертвой мошенников

Предпринимательница из ХМАО собиралась купить больше 1,5 тысяч тюльпанов, но стала жертвой мошенников

Фото: Татьяна Коркина

Предпринимательница из Советского района стала жертвой мошенников. 28-летняя женщина лишилась крупной суммы.

В преддверии Международного женского дня югорчанка решила заказать партию тюльпанов для продажи. Обратившись к одной из торговых площадок она нашла необходимого ей продавца. Они обсудили какие цветы ей нужны, сорт, условия сделки и даже составили договор купли-продажи. Предпринимательница перевела 59,2 тысяч рублей за 1 600 тюльпанов. Но продавец перестал выходить на связь и стер часть переписки с северянкой.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут причастных к совершению этого преступления.