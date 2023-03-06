Фото: официальный канал администрации Сургута

В Сургуте впервые прошел фестиваль «Краса нации». Представительницы 15 национальностей в возрасте от 18 до 35 лет через творческие номера продемонстрировали гостям культуру своего народа.

Сначала конкурсантки организовали фотосессию в национальных нарядах. Фотографии размещены в общественных и значимых местах Сургута и Югры. Сургутяне уже могут увидеть работы в ТРЦ «Сургут Сити Молл». Выставка будет пройдет до 5 апреля.

Фото: официальный канал администрации Сургута

Вторым этапом стало дефиле. Девушки показали номер художественной самодеятельности, раскрывающий национальный колорит их родной культуры. Участницы читали стихи на родном языке, ставили инсценировки, пели фольклорные песни и водили хороводы.

Все участницы получили благодарственные письма и подарки от партнеров.