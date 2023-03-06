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НовостиОбщество6 марта 2023 12:33

В Югре из-за метели ограничили движение по федеральной трассе

Ограничение действует для всех видов транспортных средств
Виктория Терина
В Югре из-за метели ограничили движение по федеральной трассе

В Югре из-за метели ограничили движение по федеральной трассе

Фото: Татьяна Коркина

В Югре из-за метели закрыли трассу для движения транспорта. Об этом сообщили в окружной Госавтоинспекции.

- Госавтоинспекция Югры информирует, что с 571 по 698 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе введено ограничение для всех видов транспортных средств - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД призывают югорчан быть внимательнее и осторожнее на дорогах.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Тюмень» писала о том, что в Тюменской области синоптики прогнозируют метель, снегопады и ветер до 16 метров в секунду.