За неделю в Югре раскрыто 4 угона автомобилей Фото: Татьяна Коркина

За неделю автовладельцам Югры вернули 4 транспортных средства. В первом случае, в полицию обратился житель Ханты-Мансийска. Он сообщил о том, что кто-то с дворовой территории на улице Анны Коньковой был угнан автомобиль «Fiat». Как оказалось, ключи от «пропавшего авто» находились в замке зажигания, а автомобиль был открыт и оставлен во дворе дома, этим и воспользовался угонщик.

Благодаря слаженной работе полицейских установлено местонахождение угнанной техники и задержан 34-летний подозреваемый.

Во втором случае, госавтоинспекторы Нижневартовска остановили автомобиль «ВАЗ», 20-летний водитель которого не смог предоставить необходимые документы полицейским. Во время проверки выяснилось, что этот автомобиль «несостоявшемуся

владельцу» не принадлежит, а во время осмотра Лады обнаружены признаки угона.

Следующее заявление об угоне поступило от жительницы Когалыма. 44-летняя северянка сообщила, что её знакомый, знал где хранятся ключи и совершил угон автомобиля «Lifan, принадлежащий потерпевшей. Госавтоинспекторы задержали подозреваемого, которым оказался 37-летний мужчина, ранее не судимый местный житель.

В четвертом случае угон произошел по аналогичной схеме. Автомобиль угнали с территории Аригольского месторождения. «ГАЗ» нашли, а также нашли и задержали угонщика, которым оказался 38-летний злоумышленник.