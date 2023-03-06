В Тюмени начнут строительство второй очереди уникального архитектурного ансамбля «Вознесенский»

Фото: из архива ООО «СЗ Восток Девелопмент»

В ближайшие годы район Старой Зареки в Тюмени преобразится благодаря уникальной для нашего города застройке – архитектурному ансамблю «Вознесенский». Старая Зарека – особенное место, здесь сосредоточены храмы, памятники архитектуры, мост Влюбленных, а главное – отсюда открывается живописный вид на реку и город.

Когда-то этот район назывался Бухарской слободой, и сегодня он имеет особое историческое и духовное значение. Чувство стабильности, богатства и душевной гармонии придает жилому комплексу величественность Вознесенско-Георгиевского храма. Не зря местом силы, знаковым место его называет сам автор проекта – московский архитектор Михаил Филиппов.

Фото: из архива ООО «СЗ Восток Девелопмент»

Выбрать квартиру в «Вознесенском» можно будет совсем скоро – с объявлением старта продаж жилья во второй очереди архитектурного ансамбля. ООО «Специализированный Застройщик Восток Девелопмент» уже получил разрешение на строительство.

Дома представляют собой единый архитектурный ансамбль переменной этажности в неоклассическом. Высотность зданий ограничена семью этажами, откуда открывается панорамный вид город.

Во дворе нет места автомобилям: для автовладельцев предусмотрена подземная парковка, с которой можно на лифте подняться домой. Собственный парк площадью 5 гектаров будет наполнен 10 тысячами растений – это своего рода зеленый оазис посреди мегаполиса.

Фото: из архива ООО «СЗ Восток Девелопмент»

Во второй очереди для жильцов предусмотрено абсолютно все – от магазинов с фермерской продукцией до спортзалов и коворкинг-центров. Детские сады, школы и поликлиники находятся в шаговой доступности, а добраться до центра получится всего за пять минут.

В «Вознесенском» будут доступны более 100 видов различных планировок квартир, площадью от 38 до 200 квадратных метров. Представлены как двухуровневые квартиры, так и квартиры хай-флэт с высокими потолками, как квартиры с каминами, так и квартиры с террасами, как уютные однокомнатные и студии, так и просторные квартиры для проживания большой семьи.

Фото: из архива ООО «СЗ Восток Девелопмент»

Совсем скоро будет объявлен старт продаж второй очереди строительства. Предложение ограничено. Для тех, кто не хочет ждать, еще есть возможность выбрать квартиру прямо сейчас. В первой очереди строительства осталось несколько свободных готовых квартир.

Узнать подробнее об архитектурном ансамбле «Вознесенский» можно по телефону: +7 (3452) 68-10-10 или же на сайте: https://aa-v.ru/

Также вы можете задать вопрос в мессенджерах: +7 (996) 640-38-08 (Viber\WhatsApp\Telegram)

Офис продаж АА «Вознесенский»

ул. Щербакова, 2, корп. 1

Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

Реклама

Застройщик ООО «СЗ Восток Девелопмент»

LjN8KCVRr