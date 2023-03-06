В Югре зарегистрировано 119 новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 262 869 случаев коронавируса. За минувшие сутки подтверждено 119 новых случаев COVID-19 в 15 муниципалитетах: Сургут – 50; Нижневартовск – 14; Нефтеюганск – 5; Нягань – 1; Сургутский район – 6; Урай – 11; Советский район – 7; Нефтеюганский район – 5; Мегион – 1; Когалым – 5; Югорск – 1; Кондинский район – 2; Октябрьский район – 2; Нижневартовский район – 6; Пыть-Ях – 3.

На момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 человек диагностирована пневмония. Контакт установлен в 119 случаях. За сутки на COVID обследовано 911 человек, всего прошли обследование 3 704 551.

За весь период от COVID умерли 2 608 человек. За сутки выписались по выздоровлению 243 человека, за весь период пандемии вылечились 258 286 югорчан.