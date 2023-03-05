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НовостиПроисшествия5 марта 2023 12:04

В Нижвартовске задержали наркосбытчика

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
Фото: пресс-служба УМВД России по г.Нижневартовску

Фото: пресс-служба УМВД России по г.Нижневартовску

В Нижневартовске в районе улицы Северная задержали 34-летнего мужчину в момент раскладки закладок. Во время допроса он указал на адреса, где делал дополнительные закладки.

В итоге изъято порядка 19 граммов наркотиков. В съемной квартире задержанного нашли приспособления для расфасовки наркотиков: весы и упаковочные полиэтиленовые пакеты.

- Мужчина прибыл из Иркутска на территорию Югры неделю назад с целью заработка. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30-п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ. В данный момент гражданин находится под стражей - рассказали в пресс-служба УМВД России по Нижневартовску.