В Югре 5 марта зарегистрировано 169 новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 262 750 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 169 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах.

Так, коронавирус выявлен: в Сургуте – 79; Нижневартовске – 3;Ханты-Мансийске – 26; Нефтеюганске – 5; Нягани – 3; Сургутском районе – 2; Урае – 1; Советском районе – 7; Нефтеюганском районе – 7; Мегионе – 6; Когалыме – 3; Югорске – 5; Кондинском районе – 2; Радужном – 1; Октябрьском районе – 4; Нижневартовском районе – 3; Пыть-Яхе – 6;

Березовском районе – 1; Лангепасе – 5.

На момент выявления у 167 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 диагностирована пневмония. Контакт установлен в 168 случаях. За сутки на COVID обследовано 1 304 человека, всего прошли обследование 3 703 640.

За весь период от COVID умерли 2 608 человек, за сутки погиб 1 человек. За сутки выписались по выздоровлению 247 человек, за весь период пандемии вылечились 258 043 югорчанина.