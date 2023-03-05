В Нягани выявили вирус бешенства у домашней собаки Фото: Юлия Кучеренко

В Нягани на территории переулка Садового выявлена собака с подозрением на инфицирование вирусом бешенства. 3 марта 2023 специалисты получили результаты лабораторных испытаний патологического материала от домашнего животного и выявили вирус бешенства.

- Ветеринарной Службой Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, будет разработан и утвержден План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства на территории Нягани. В соответствии с Планом будет проводиться комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий - сообщили филиале БУ «Ветеринарный центр» в Нягани и Октябрьском районе.

Ветеринары будут обходить владельцев восприимчивых к вирусу животных для выявления подозреваемых в заболевании бешенством. А также будут вакцинировать от бешенства животных, не вакцинированных или с момента вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более.