В Югре 5 марта пройдет небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 5 марта будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. Ветер юго-восточный 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью -17, -22 °С, при прояснениях до -32 °С, в юго-западных районах до -10 °С. Днем потеплеет до -5, -10 °С, местами по северной половине округа до -15 °С, а по южной до 0 °С.

В Ханты-Мансийске ожидается облачная погода. Возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью -18, -20 °С, днем столбик термометра поднимется до -6, -8 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.