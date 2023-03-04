Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье4 марта 2023 10:27

В Югре 4 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 234 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 4 марта 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе в Югре

Последние новости о коронавирусе в Югре

Фото: Вера Зенина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 234 человека. С начала периода количество заболевших достигло 263 581.

При этом в больницы региона госпитализировано 15 человек, выздоровели 268 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 2 607 югорчан.

В России выявлено 14 049 человек с COVID-19, госпитализирован 1 571 россиянин. Всего в стране зарегистрировано 22 328 569 случаев. Излечились от коронавируса 11 462 жителя, а 39 - скончались.