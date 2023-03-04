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НовостиОбщество4 марта 2023 4:58

В ходе СВО погиб доброволец из Нижневартовска Виктор Федосеев

Молодому человеку было 23 года
Марина Прохорова
Фото: Правительство Югры

Фото: Правительство Югры

В ходе СВО погиб 23-летний доброволец из Нижневартовска Виктор Федосеев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Рядовой Федосеев геройски погиб на боевом посту, выполняя задачи по освобождению Донбасса, - прокомментировали власти.

В октябре 2022 года, после объявления частичной мобилизации, югорчанин добровольно отправился в зону СВО. Там он выполнял обязанности водителя-электрика отделения управления взвода управления реактивной артиллерийской батареи.

Родился Виктор в Сургуте, школу и политехнический техникум по специальности «радиоаппаратостроение» окончил в Рязани, отслужил в армии.

Простились с молодым человеком в Сургуте. В Нижневартовске у него осталась мать.

Правительство округа окажет семье все необходимые меры поддержки, предусмотренные законом.