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В Сургуте запустят новую маршрутную сеть общественного транспорта. Об этом сообщил депутат городской думы Артем Гаврилов.
- На основании данных, полученных в ходе масштабного исследования, подготовили проект новой маршрутной сети Сургута. Она позволит обеспечить новые транспортные связи, сократить дублирование маршрутов и увеличить скорость движения автобусов, - отметил он.
Фото: Артем Гаврилов, соцсети
Увидеть изменения своими глазами горожане смогут уже 1 мая. Из 40 действующих направлений планируется оставить всего 28, из которых 10 - новые.
Апробация новой схемы продлится до сентября. После, если это будет необходимо, в маршрутную сеть внесут корректировки. Свои замечания жителям нужно направлять в «Транспортный портал» Сургута.