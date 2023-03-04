В Югре 4 марта 2023 года похолодает до -34 градусов

Погода в Югре на 4 марта Фото: Вера Зенина

В субботу, 4 марта, по прогнозам метеорологов, в Югре будет облачно с прояснениями. По западной половине преимущественно без осадков, по восточной половине местами небольшой снег, в отдельных районах - изморозь. Ветер юго-западный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура ночью -20...-25 градусов, при прояснениях -29...-34, по востоку округа -11...-16. Днем -10...-15 градусов, местами до -20.

В Ханты-Мансийске: облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью -23...-25 градусов, днем -13...-15.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: