Число заболевших коронавирусом в ХМАО увеличилось на 211 человек

Число заболевших коронавирусом в ХМАО увеличилось 211 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре всего зарегистрировано 262 091 лабораторно подтверждённых случая заболевания коронавируса. За последние сутки зарегистрировано 211 случаев заболевания в 18 муниципалитетах Югры.

В Сургуте зарегистрировано 74 случая, в Урае – 21, в Лангепасе – 14, в Ханты-Мансийске – 18, в Пыть-яхе – 7, в Сургутском районе – 10, в Нефтеюганском районе - 15, в Нижневартовском районе и Нижневартовске – 6, в Советском районе и Когалыме – 1, в Нягани и Березовском районе – 4, в Нефтеюганске и Кондинском районе – 9, в Мегион – 8, в в Югорске и Покачах – 2.

Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 209 случаев, завозных случаев выявлено - 2. В бессимптомной форме заболевание не выявлено, а с симптомами ОРВИ зафиксировано 208 случаев, диагноз «пневмония» поставлен 3 заболевшим.