За день в Югре четыре человека попали под колеса авто

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы. Одно из таких ДТП произошло в Нефтеюганске.

По информации ГИБДД, водитель транспортного средства «ПАЗ», не пропустил женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и сбил её. Второе ДТП произошло в Нижневартовске. Там от наезда автомобиля «Suzuki» пострадала 44-летняя женщина, а в Когалыме и Пыть-Яхе при аналогичных обстоятельствах получили травмы 16-летняя девушка и 55-летняя женщина.

Кроме того, за сутки сотрудниками ИБДД задержано 10 водителей с признаками опьянения, в том числе 3 за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. За выезд на полосу встречного движения привлечено 96 водителей и 35 - за нарушение правил перевозки детей.