Руководитель лесоохранного предприятия в Югорске подозревается в мошенничестве Фото: Татьяна Коркина

В Югорске возбуждено уголовное дело против руководителя лесоохранного предприятия. Разбирательство началось после того, как полицейские узнали, что 42-летний житель Югорска, являясь начальником учреждения, заключил фиктивный договор с заместителем директора частного охранного предприятия.

- С августа 2020 года по декабрь 2020 года со стороны учреждения были выплачены больше 330 тысяч рублей в адрес руководителя охранного предприятия. В дальнейшем фигуранты распорядись денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб Департаменту муниципальной собственности и градостроительства администрация Югорска - сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Югорчанин находится под подпиской о невыезде.