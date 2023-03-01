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НовостиОбщество1 марта 2023 2:35

В Югре 1 марта потеплеет до -1 градуса

Возможен снег, метель и ветер порывами до 13 м/с
Виктория Терина
В Югре 1 марта потеплеет до -1 градуса

В Югре 1 марта потеплеет до -1 градуса

Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 1 марта 2023 года, в Югре будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель, изморозь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3, -8 °С, при прояснениях до -13 °С, по северу -15, -20 °С, днем потеплеет до -1, -6 °С, местами -7, -12 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Ночью метель, а днем небольшой снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6, -8 °С, днем воздух прогреется до -3, -5 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре