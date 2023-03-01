В Югре 1 марта потеплеет до -1 градуса Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 1 марта 2023 года, в Югре будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель, изморозь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3, -8 °С, при прояснениях до -13 °С, по северу -15, -20 °С, днем потеплеет до -1, -6 °С, местами -7, -12 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Ночью метель, а днем небольшой снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6, -8 °С, днем воздух прогреется до -3, -5 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.