В Ханты-Мансийске водитель иномарки сбил подростка

Фото: УГИБДД по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

В Ханты-Мансийске на пешеходном переходе сбили подростка. Это произошло на улице Чехова. Когда 39-летний мужчина, управляя автомобилем "Mitsubishi", на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 15-летнего подростка. В нарушение ПДД водитель покинул место происшествия. А спустя 2 часа юноша обратился за медицинской помощью в окружную клиническую больницу.

Сотрудники ГИБДД задержано 11 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 64 водителя и 50 - за нарушение правил перевозки детей.