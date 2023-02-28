Бастрыкин потребовал усилить контроль над расселением жильцов проблемного поселка в ХМАО Фото: Татьяна Коркина

Глава СК России потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей поселка Беловежского в ХМАО. В соцсетях сообщается о более чем 80 семьях, проживающих в деревянных домах в поселке Беловежском города Нижневартовска. 12 из 15 строений признаны аварийными и расселение жильцов запланировано до декабря 2024 года.

Кроме того, отмечается, что органы местного самоуправления не принимают мер к очистке придомовых территорий от снега и луж, а детям сложно попасть на занятия в школу из-за отсутствия автобусного сообщения.

Следователи ХМАО возбудили по поступившей информации уголовное дело, в ходе которого будет дана правовая оценка доводам, изложенным в публикации. Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО - Югре Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о проведенных следственных действиях и установленных на данный момент обстоятельствах, а также принимаемых мерах к восстановлению прав жителей указанного поселка.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.