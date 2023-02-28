В Югре зарегистрировано 87 новых случаев COVID-19 Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 261 753 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 87 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах.

Так, за сутки коронавирус подтвержден в Сургуте – 44; Нефтеюганске – 9; Нягани – 3; Сургутском районе – 2; Урае – 4; Советском районе – 2; Нефтеюганскои районе – 7; Мегионе – 4; Когалыме – 2; Югорске – 2; Кондинском районе – 1; Нижневартовском районе – 1; Пыть-Яхе – 5; Ханты-Мансийском районе – 1.

На момент выявления у 85 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 человек зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 87 случаях. За сутки на COVID обследовано 323 человека, всего прошли обследование 3 695 123.

За весь период от COVID умерли 2 607 человек. За сутки выписались 259 человек, за весь период пандемии вылечились 256 883 югорчанина.