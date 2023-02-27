В Югре задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО - Югре

В Югре полицейские задержали наркокурьера с крупной партией запрещенных веществ. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ХМАО-Югре провели совместную работу с госавтоинспекторами Сургутского района и ОСН «Гром» на 48 км автодороги «Сургут-Нефтеюганск».

Рядом с кемпингом остановлен автомобиль «Лада Веста», за рулем которого сидел 32-летний мужчина. В багажнике автомобиля полицейские нашли 5 прозрачных полимерных пакетов с порошком внутри. Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством общей массой 5 кг.

Во время расследования этого дела полицейские обнаружили порядка двух килограммов различных наркотиков, который находились в виде закладок в Ханты-Мансийске. Выяснилось, что задержанный мужчина привез наркотики из Новосибирска и планировал распространить их на территории ХМАО.

Возбуждено несколько уголовных дел.