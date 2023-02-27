В Югре уже четвертые сутки ищут двух мужчин, которые провалились на снегоходах под лед

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

В Югре четвертые сутки ищут двух мужчин, которые провалились под лед на снегоходах. О происшествии сообщили в КУ «Центроспас-Югория».

- Поисковая группа выезжала на остров Сафьяновский на реке Обь по сообщению о том, что в районе 3 км от Ханты-Мансийска пропали без вести два человека на снегоходе. Прибыв к месту вызова, спасатели встретились с заявителем, произвели обследование предполагаемого место происшествия (следы ведут в полынью). Померили глубину полыньи. Люди не найдены - сообщили спасатели.

В ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре рассказали, что с сообщением о пропаже своего сына и друга в службу «112» обратился мужчина. Он рассказал, что мужчины ночью на снегоходе провалились в полынью. Во время проверки сообщения, выяснило, что на реке Обь в районе острова Сафьяновский есть полынья в которую ведут следы двух снегоходов. Глубина в месте провала составляет 22 метра.

На месте происшествия продолжаются поиски пропавших, кроме сотрудников КУ «Центроспас-Югория» к поискам подключились водолазы.