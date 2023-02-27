В Югре выявлено 94 новых случаев COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 261 666 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 94 новых случаев COVID-19 в 10 муниципалитетах, а именно: Сургут – 50; Нижневартовск – 12; Нефтеюганск – 5; Сургутский район – 1; Урай – 12; Советский район – 2; Нефтеюганский район – 4; Мегион – 1; Кондинский район – 2; Нижневартовский район – 5.

На момент выявления у 89 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 5 выявлена пневмония. Контакт установлен в 94 случаях. За сутки на COVID обследовано 754 человека, всего прошли обследование 3 694 800.

За весь период от COVID умерли 2 607 человек. За сутки выписались по выздоровлению 139 человек, за весь период пандемии вылечились 256 624 югорчанина.