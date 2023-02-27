В Лангепасе прошел противопожарный рейд

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Сотрудники МЧС в Лангепасе вместе с членами добровольной пожарной дружины и представителями администрации посетили семьи с детьми, проживающими на территориях садово-огороднических товариществ. Они вручили детям памятки, рассказали о соблюдении основных требований пожарной безопасности.

Кроме того, специалисты поделились данными статистики по пожарам на территории Лангепаса, выделили основные причины пожаров и напомнили номер телефона пожарной службы – «101».

- Помните, что самым лучшим способом обучения детей всегда является собственный пример. Если вы внимательны к собственной безопасности, то и ребенок будет повторять те же действия. Обязательно расскажите ребенку о телефонах экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения о дальнейших правильных действиях. Такой список телефонов должен лежать в доме на видном месте, а еще лучше выучить его наизусть, - с такими словами обращался к жителям дознаватель госпожнадзора Станислав Шабалин.