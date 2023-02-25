Губернатор Югры Наталья Комарова попала в санкционный список США

Фото: Наталья Комарова, соцсети

В годовщину начала специальной военной операции Госдеп США опубликовал новый санкционный список. Оказалась в числе неугодных Америке и глава Югры Наталья Комарова.

Также в список попал еще 46 губернаторов российских регионов. Согласно информации, опубликованной на сайте иностранного ведомства, санкции против них вводятся из-за того, что они являются руководителями субъектов РФ, несущих ответственность за организацию призыва на воинскую службу.

Кроме того, в список вошли министры, военнослужащие, юридические и физические лица.

Попадание в санкционный список означает, что его фигуранту запрещен въезд в США. А имеющиеся на территории страны банковские счета, вклады, доли в компаниях и имущество будут заблокированы.

Кстати, это первый случай, когда губернатора Югры включили в санкционный список. А вот руководители соседних регионов - Ямала и Тюменской области - попали под американские санкции еще в конце прошлого года. Также Дмитрий Артюхов и Александр Моор находятся в санкционных списках Канады, Великобритании и Австралии.