В Нижневартовске пройдут мероприятия в честь Дня защитника Отечества

Фото: "Официальный Нижневартовск"

Жителей и гостей Нижневартовска ждут 23 февраля в 11 часов в ДК «Октябрь». Там состоится гала-концерт конкурсного этапа «Мой папа самый лучший» городского интернет-конкурса детского творчества «Про папу и маму». А в 13 часов на территории ТРЦ «Югра Молл» и в 15 часов в ТРЦ «Грин Парк» зрители смогут увидеть праздничные концерты. Участники мероприятия исполнят патриотические песни, знакомые многим.

Празднования продолжатся и 24 февраля. В 11 часов на территории Комсомольского озера состоится военно-патриотический фестиваль «День Мужества». Кроме того, там пройдет флешмоб с чтением стихов и исполнением песен.

А 26 февраля в 9 часов в спортивном комплексе по улице Интернациональная, 63 стр. 2 начнется прием отдельных видов испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне». Участвовать могут все желающие.