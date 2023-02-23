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НовостиОбщество23 февраля 2023 2:30

Погода в Югре 23 февраля 2023 года: весь день будет идти снег

Местами потеплеет до +1 градуса
Виктория Терина
Погода в Югре 23 февраля 2023 года: весь день будет идти снег

Погода в Югре 23 февраля 2023 года: весь день будет идти снег

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 23 февраля 2023 года будет облачно. На большей части территории ожидаются осадки различной интенсивности снег, мокрый снег и дождь. В отдельных районах будет метель, гололед. Ветер переменных направлений по западной половине 5-10 м/с, по восточной половине ночью 8-13 м/с, местами порывы 15-17 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1 ,-6 °С, по западным районам похолодает до -10,-15 °С, при прояснениях -20, -25 °С. Днем прогреется до +1, -4 °С, по западным районам -6, -11 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно, ночью сильный снег, днем небольшой снег. Ветер переменных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2, -4°С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре