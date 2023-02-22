В Сургуте с концертом в честь защитников Отечества выступил Олег Газманов

Фото: страница Олега Газманова в соцсети

В Сургуте с концертом в честь защитников Отечества выступил народный артист России Олег Газманов. Он прибыл в город по личному приглашению мэра Андрея Филатова. Глава Сургута Андрей Филатов написал в своем телеграм-канале о том, что в замысле вместе с партнёрами подарить городу телевизионную версию выступления артиста.

- Получилось. Концерт Олега Газманова "Вперёд, Россия!" состоялся! Спасибо команде народного артиста, группе "Эскадрон" за эмоции, дух патриотизма и неимоверную самоотдачу, очень благодарен сургутянам и делегациям из разных городов и районов Югры - за искренность, душевность, теплоту - рассказал Андрей Филатов.

Несмотря на задержку рейса по погодным условиям, подготовка к выступлению прошла штатно. А главе города посчастливилось лично встретится со звездой.

- Удалось встретиться с народным артистом России до начала концерта и передать от сургутян самые добрые пожелания. Передал и памятные сувениры, чтобы Олег Михайлович почаще вспоминал о Сургуте - сказал Филатов.

Фото: telegram-канал главы Сургута

Кстати, Олег Газманов поблагодарил сургутян за тёплый радушный приём. Он написал на своей страничке в соцсети о том, что Сургут в его сердце.