В Нижневартовске обновление улицы Мира закончат к сентябрю 2023 года

Фото: Безопасные качественные дороги Югры

В 2023 году в Нижневартовске продолжается обновление улицы Мира. Подрядчик приведёт к нормативу два участка дороги: от Дзержинского до Нефтяников и от Нефтяников до Кузоваткина. Общая протяжённость этого участка составит 0,88 км.

Объект, который собираются отремонтировать находится в центральной части города, рядом находится несколько образовательных учреждений: нефтяной техникум, политехнический колледж и две школы.

Специалисты отфрезеруют старое покрытие и уложат новое из асфальтобетона. Затем отремонтируют тротуары, обустроят пандусы и нанесут разметку из термопластика. По контракту работы на улице Мира должны закончить в сентябре 2023 года.

В 2019-м и 2022-м уже были обновлены участки дороги общей протяжённостью 1,98 км, а в 2025-м планируется привести к нормативу ещё 1,9 км.