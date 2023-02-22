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НовостиОбщество22 февраля 2023 9:00

В Нижневартовске обновление улицы Мира закончат к сентябрю 2023 года

Работники отремонтируют тротуары, обустроят пандусы и нанесут разметку из термопластика
Виктория Терина
Фото: Безопасные качественные дороги Югры

Фото: Безопасные качественные дороги Югры

В 2023 году в Нижневартовске продолжается обновление улицы Мира. Подрядчик приведёт к нормативу два участка дороги: от Дзержинского до Нефтяников и от Нефтяников до Кузоваткина. Общая протяжённость этого участка составит 0,88 км.

Объект, который собираются отремонтировать находится в центральной части города, рядом находится несколько образовательных учреждений: нефтяной техникум, политехнический колледж и две школы.

Специалисты отфрезеруют старое покрытие и уложат новое из асфальтобетона. Затем отремонтируют тротуары, обустроят пандусы и нанесут разметку из термопластика. По контракту работы на улице Мира должны закончить в сентябре 2023 года.

В 2019-м и 2022-м уже были обновлены участки дороги общей протяжённостью 1,98 км, а в 2025-м планируется привести к нормативу ещё 1,9 км.