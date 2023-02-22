В Нягани бывший полицейский на 13 лет отправился в колонию за взятки и хранение наркотиков Фото: Татьяна Коркина

В Нягани бывшего оперуполномоченного приговорили к 13 годам колонии строгого режима, а еще он заплатит штраф в размере 6 миллиона 900 тысяч рублей. Кроме того, его лишили права занимать определенные должности на 5 лет.

Все это он получил за свои преступления. Сначала, в июне 2020 года, он выявил покрывая наркосбытчика потребовал от подозреваемого 230 тысяч рублей за свое бездействие и не привлечение того к уголовной ответственности. При передаче части требуемой взятки оперуполномоченного задержали сотрудники собственной безопасности УМВД России по ХМАО-Югре. А затем выяснилось, что в ноябре 2018 года подсудимый ввел в заблуждение одного из жителей Нягани о наличии в его действиях состава преступления, после чего, получил от него взятку в сумме 15 тысяч рублей за псевдо свободу.

- При проведении следственных действий по факту получения взятки, у подсудимого были обнаружены и изъяты наркотическое средство массой более 1,2 грамма. Приговором суда он признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Виновному назначено наказание в виде - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.