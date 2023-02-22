На трассе в Югре годовалый ребенок сильно пострадал в ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО

За прошедшие сутки на дорогах Югры зарегистрировано 3 ДТП, в которых 6 человек получили травмы, в том 1 несовершеннолетний пассажир.

Так в Нефтеюганском районе в аварии пострадал годовалый ребёнок. На 708 км автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово» в Нефтеюганском районе, 27-летний водитель автомобиля «Лада» двигаясь со стороны Тюмени в сторону Пыть-Яха, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «КАМАЗом», под управлением 47-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки, 25-летняя девушка и годовалая девочка, получили серьезные травмы. В момент аварии ребёнок перевозился с нарушением правил, без использования детского удерживающего устройства.

Фото: УГИБДД России по ХМАО

Водитель привлечен к административной ответственности и должен заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей. Госавтоинспекция Югры призывает водителей-родителей ответственно отнестись к безопасности детей-пассажиров.