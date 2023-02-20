В Югре зарегистрирован 221 новый случай COVID-19 за сутки Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 60 449 случаев коронавируса, в том числе за последние сутки 221 новый случай COVID-19 в 16 муниципалитетах.

Больше всего случаев коронавируса выявлено в Сургуте – 108. Кроме того случаи коронавируса выявлены в Нижневартовске – 8; Ханты-Мансийске - 16; Нефтеюганске – 13; Нягани – 2; Сургутском районе – 8; Урае– 8; Советском районе – 11; Нефтеюганском районе – 8; Мегионе – 9; Когалыме – 8; Югорске – 5; Кондинском районе – 6; Октябрьском районе – 3; Нижневартовском районе – 2; Пыть-Яхе – 6.

На момент выявления у 217 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 4 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 221 случае. За сутки на COVID обследованы 847 человек, всего прошли обследование 3 686 758.

За весь период от COVID умерли 2 607 человек. За сутки выписались по выздоровлению 244 человека, за весь период пандемии вылечились 255 361.