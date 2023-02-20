Врачи из Сургута успешно удалили пациентке миому матки весом более 4 кг

Фото: глава департамента здравоохранения ХМАО

Гинекологи в Сургуте провели операцию 47-летней пациентке, удалив миому весом 4 кг 100 г. Об этом рассказала глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

- В гинекологическое отделение Сургутской городской клинической больницы поступила пациентка 47 лет. При поступлении предъявляла жалобы на отсутствие менструаций в течение 2 лет. За счет избыточной массы тела (120 кг) увеличения размеров живота у женщины не наблюдалось - отметил глава депздрава.

При обследовании медики выявили, что опухоль гигантских размеров, практически заполняет собой всю брюшную полость и исходит из органов малого таза. Операция длилась 1 час 55 мин и сейчас женщина готовится к выписке домой.