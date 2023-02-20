Молодого югорчанина осудят за убийство знакомого и похищение у него 2,7 миллиона рублей

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре завершено расследование уголовного дела против 23-летнего жителя Ханты-Мансийска. Он обвиняется сразу в нескольких преступлениях.

Все началось в январе 2022 года, когда молодой человек приехал к своему знакомому, проживающему на территории гаражно-строительного кооператива. Он воспользовался доверием мужчины, зашел в помещение и убив его похитил мобильный телефон и 2,7 миллиона рублей. Затем молодой преступник скрылся с места преступления, через мобильный банк оформил заявку от имени погибшего кредит на 1 миллион рублей, но при проверке личности эта заявка была отклонена. Тогда, преступник попытался перевести со счета потерпевшего все деньги, но банк отклонили и эту операцию.

- Следствием установлено, что ранее обвиняемый угрожал убийством своей знакомой, которую вывез на машине за территорию города и высказывал намерение совершить в отношении нее преступление - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Свою вину мужчина не признавал на протяжении всего расследования, а на завершающем этапе следствия - признал лишь частично. Материалы дела переданы в суд.