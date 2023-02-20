В Сургутском районе в ДТП пострадал водитель большегруза из Ижевска

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за выходные зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. За выходные задержано 52 нетрезвых водителя. За выезд на полосу встречного движения привлечено 85 водителей и 134 наказаны за нарушение правил перевозки детей.

В одной из аварий, произошедшей в Сургутском районе в автоаварии пострадал житель Ижевска. Это произошло на 198 км автодороги "Сургут-Когалым-граница ХМАО". 42-летний водитель автомобиля «DAF» не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП водитель получил травмы.

Сотрудники ГИБДД Югры напомнили водителям, что зимняя дорога требует повышенной концентрации внимания: тормозной путь увеличивается, может произойти неконтролируемый занос автомобиля, поэтому очень важно руководствоваться безопасным стилем вождения и учитывать состояние проезжей части.