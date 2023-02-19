Бастрыкин поставил на контроль дело о смерти 18-летнего жителя Нижневартовска после удаления зуба Фото: Татьяна Коркина

Жительница Нижневартовска обратилась на многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России с рассказом о смерти 18-летнего сына. В августе 2021 года юноша обратился в стоматологию с жалобами, где ему удалили зуб. Однако впоследствии состояние молодого человека ухудшилось, и в сентябре он умер.

По словам заявительницы, в СК Югре было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правда, женщина до сих пор не может ознакомиться с изъятыми в стоматологии документами. В связи с этим она как потерпевшая не может ходатайствовать о постановке дополнительных вопросов эксперту.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю югорского СК доложить о ситуации. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.