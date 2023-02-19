Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 февраля 2023 5:32

Бастрыкин поставил на контроль дело о смерти 18-летнего жителя Нижневартовска после удаления зуба

Его мать два года не может ознакомиться с документами
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Бастрыкин поставил на контроль дело о смерти 18-летнего жителя Нижневартовска после удаления зуба

Бастрыкин поставил на контроль дело о смерти 18-летнего жителя Нижневартовска после удаления зуба

Фото: Татьяна Коркина

Жительница Нижневартовска обратилась на многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России с рассказом о смерти 18-летнего сына. В августе 2021 года юноша обратился в стоматологию с жалобами, где ему удалили зуб. Однако впоследствии состояние молодого человека ухудшилось, и в сентябре он умер.

По словам заявительницы, в СК Югре было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правда, женщина до сих пор не может ознакомиться с изъятыми в стоматологии документами. В связи с этим она как потерпевшая не может ходатайствовать о постановке дополнительных вопросов эксперту.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю югорского СК доложить о ситуации. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.