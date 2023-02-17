Фото: в трех муниципалитетах Югры откроют «IT-кубы» для детей Фото: Татьяна Коркина

В Югре в 2023 году откроют Центры цифрового образования детей. Об этом пишет департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры. Так называемые «IT-кубы» появятся в Нижневартовске, Ханты-Мансийске и в Белоярском.

Дети, которые будут проходить обучение в этих клубах смогут поучаствовать в конкурсах, олимпиадах, хакатонах; организовать свою проектную деятельность; изучить востребованные языки программирования; выбрать направление своего развития.

Пока в Югре «IT-куб» открыт только в Сургуте, но совсем скоро таких площадок станет четыре.

- Проходить обучение по актуальным направлениям в сфере информационных технологий смогут дети от 7 до 18 лет. Желающие получат образование по перспективным направлениям IT-отрасли бесплатно - отметили в департаменте.