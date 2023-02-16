Фото: телеграм-канал главы города Максима Ряшина

В Ханты-Мансийске заработали сразу пять теплых остановок, сообщает глава города Максим Ряшин. Речь идет о павильонах на улицах: Уральская, 1А, Зеленодольская, 1, Энгельса, 1, Лермонтова и Калинина. Все они уже прошли комиссионную проверку.

- Мы делаем все возможное, чтобы даже суровые сибирские морозы не помешали горожанам наслаждаться прогулками по Ханты-Мансийску, поездками на работу или по магазинам - отметил Максим Ряшин.

Благодаря современным конвекторам в павильонах будет тепло, а летом там заработают кондиционеры. Кроме того, для комфортного ожидания общественного транспорта на остановке в микрорайоне «Учхоз» отдельно обустроен туалет, выполненный из нержавеющей стали. Для безопасности граждан и для сохранения павильонов в первозданном виде на всех объектах установлены камеры видеонаблюдения.

- Уважаемые хантымансийцы, давайте сохраним чистоту и порядок на новых остановках. Ваша сознательность помогает сделать Ханты-Мансийск еще более современным и комфортным - обращается глава города к горожанам.