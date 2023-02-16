Фото: телеграм-канал главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко

Народный артист РФ Сергей Безруков выступит в Нижневартовске. О его приезде сообщил глава города Дмитрий Кощенко в своем телеграм-канале.

- С 18 по 23 марта Большой Детский фестиваль проведет в нашем городе специальную программу «ЭХО БДФ». 18 марта в 19:00 на сцене Дворца Искусств состоится открытие программы спектаклем «Маленький принц». Режиссер и исполнитель главной роли – Сергей Безруков - говорится в информации от мэра.

Фестиваль намерен собрать самое лучшее, интересное, актуальное, что делают взрослые для юной аудитории и создать возможности для появления новых творческих проектов.

Кроме спектакля во время запланированного фестиваля пройдут показы художественных и анимационных фильмов, ставших лауреатами Большого Детского фестиваля, а еще встречи с детскими писателями. Гостей ждет образовательная программа, мастер-классы и тренинги для учащихся творческих студий.