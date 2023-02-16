В Югре медики помогли родить пациентке со сложной патологией

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Врачи из Сургута успешно приняли роды у пациентки с врастанием плаценты в стенку матки. Этой историей поделились в департаменте здравоохранения ХМАО.

- Врачи успешно провели операцию кесарево сечение с рентгенохирургической поддержкой и эмболизацией сосудов органов малого таза у пациентки с врастанием плаценты в стенку матки. Это сложная патология требует ювелирной работы хирургической бригады. Грозное осложнение беременности, которое в самых тяжелых случаях может привести к летальному исходу - рассказали в департаменте.

Благодаря грамотной работе бригады медиков на сроке 34 недели и 2 дня на свет появился мальчик весом 2450 г. По оценке специалистов, новорожденный здоров. Кроме того врачам удалось сохранить детородную функцию женщине. Сейчас ребенок и мама чувствуют себя хорошо.